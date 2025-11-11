Ende der Social-Plugins und einer Ära: Der Facebook-Like-Button und der Facebook-Comment-Button werden bald für Drittseiten entfernt. Am 10. Februar 2026 ist es so weit: Meta nimmt die Facebook-Like-Buttons als Social-Media-Plugin von Third-Party-Websites. Auch die Kommentar-Buttons werden entfernt. Diese Buttons waren 2010 eingeführt worden und waren jahrelang ein zentraler Bestandteil des Webs. Doch ihre Relevanz schwand mit der Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
