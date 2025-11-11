Der japanische Tech-Gigant zieht die Reißleine bei Nvidia. Masayoshi Son will mit Milliarden-Investments in OpenAI und Co. die KI-Zukunft dominieren.SoftBank hat seine gesamte Beteiligung an Nvidia verkauft und damit rund 5,83 Milliarden US-Dollar eingenommen. Der Schritt markiert den vollständigen Ausstieg des japanischen Technologiekonzerns aus dem US-Chiphersteller und soll Mittel für massive neue KI-Investitionen freisetzen. Die Nvidia-Aktie gab nach der Meldung im vorbörslichen Handel um über 1,6 Prozent nach. Der Verkauf von 32,1 Millionen Nvidia-Aktien erfolgte im Oktober und ist Teil einer breiter angelegten Strategie zur "Monetarisierung von Vermögenswerten", wie Finanzvorstand …

