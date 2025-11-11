Die Munich Re glänzt bei den heutigen Zahlen mit einem Milliardengewinn und einer exzellenten Schaden-Kosten-Quote. Doch der neue Chef in spe bleibt vorsichtig. Die erste Ernüchterung der Anleger ist dennoch bereits verflogen: Das deutliche Minus zum Handelsstart ist am Nachmittag fast vollständig weggeschmolzen.Nach dem überraschend starken Quartalsgewinn von fast zwei Milliarden Euro mahnt der künftige Munich-Re-Chef Clemens Jurecka zur Vorsicht. "Wir wollen uns für das vierte Quartal etwas Spielraum ...

