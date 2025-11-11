SoftBank verabschiedet sich vollständig von Nvidia und setzt stattdessen auf massive Investitionen in OpenAI und KI-Zukunftstechnologien. Der Tech-Konzern verschiebt über 30 Milliarden US-Dollar in neue Projekte, mit weitreichenden Folgen für den globalen KI-Markt. SoftBank strukturiert Investmentportfolio radikal um - vollständiger Nvidia-Ausstieg zugunsten massiver KI-Investitionen Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group Corp. hat seine komplette Beteiligung am US-Chiphersteller Nvidia Corp. für 5,83 Milliarden US-Dollar ...

