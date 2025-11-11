Europas Versicherungsgiganten stehen vor einem weiteren Zahlenreigen. Die Rückversicherer Hannover Rück und Munich Re haben bereits vorgelegt, Allianz und Generali folgen am Donnerstag und Freitag. Kurz zuvor sorgt ein Analystenkommentar für Aufsehen - es geht um möglicherweise unterschätzte Kreditrisiken.In dieser Woche richtet sich der Blick der Anleger auf die großen europäischen Versicherer: Generali legt am Donnerstag, Allianz folgt am Freitag mit ihren Quartalszahlen. Beide Aktien stehen ebenso ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär