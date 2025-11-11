Anzeige / Werbung

Rigetti Computing Q3?2025: Technischer Durchbruch, Mini-Umsatz - lohnt sich die Quanten-Aktie?

Rigetti Computing ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Quantencomputern spezialisiert ist. Gegründet 2013 von Chad Rigetti, ehemaliger IBM-Physiker, verfolgt das Unternehmen das Ziel, Quantenphysik in praktische, marktfähige Anwendungen zu überführen. Nach frühen Erfolgen in Startup-Programmen wie Y Combinator und Alchemist Accelerator etablierte Rigetti 2017 mit Forest 1.0 eine Softwareplattform für Quantenalgorithmen, die Entwickler direkt auf den Cloud-basierten Quantenprozessoren nutzen können. Der Börsengang 2022 brachte rund 458 Millionen US-Dollar ein, um Forschung, Entwicklung und industrielle Anwendungen zu beschleunigen, mit ehrgeizigen Zielen.

Die Chancen liegen vor allem in der wachsenden Nachfrage aus Industrie und Forschung, etwa in den Bereichen Finanzwesen, Energie und Pharma. Rigetti positioniert sich als Anbieter flexibler, cloudbasierter Infrastruktur für eigene Quantenanwendungen. Gleichzeitig steht das Unternehmen im harten Wettbewerb mit IBM, Google, D-Wave Quantum und IonQ - der Erfolg hängt entscheidend davon ab, ob die technische Skalierung und Fehlerkorrektur der Quantenprozessoren gelingt. Die aktuellen Quartalszahlen zeigen einen Rückschritt, doch mit steigender Leistungsfähigkeit der Chiplets und neuen Systemen könnte Rigetti bald kommerzielle Gewinne erzielen. Mit dem Freestoxx-Tool analysieren wir, wie sich die Aktie charttechnisch entwickelt und welche Chancen sich aktuell bieten.

