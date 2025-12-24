Nach dem KI-Hype rücken Quantencomputer als nächste technologische Disruption in den Fokus der Anleger. Zwei Pure Plays stechen besonders hervor: IonQ und Rigetti Computing. Beide Aktien legten 2025 kräftig zu - doch wer hat 2026 die Nase vorn? Kursentwicklung seit Jahresanfang Quantencomputer-Aktien gehören 2025 zu den spekulativsten, aber auch auffälligsten Technologiewerten an der Börse. Rigetti Computing kommt bislang auf einen Kursgewinn von knapp 50 Prozent seit Jahresbeginn, während IonQ rund 15 Prozent zulegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
