Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) hat ihr erstes Investment im Defence-Tech-Bereich abgeschlossen und setzt damit die im Juni angekündigte strategische Neuausrichtung um. Die Beteiligungsgesellschaft investierte in einen weltweit führenden Spezialisten für autonome Flugsysteme mit mehreren Produktionsstandorten in Europa. Details zum Investitionsvolumen und zum konkreten Unternehmen nannte Mountain Alliance nicht. Die Transaktion zeigt aber eine klare Marschrichtung: Das Unternehmen will vom strukturellen Wachstum im Verteidigungs- und Sicherheitssektor profitieren. CEO Dr. Hans Ulrich ...

