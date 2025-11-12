© Foto: Shuji Kajiyama - AP

Die SoftBank verkauft ihre gesamte Beteiligung an Nvidia für 5,83 Milliarden US-Dollar. Der Techkonzern plant, das Kapital in OpenAI und neue KI-Projekte zu investieren. Daraufhin geht die Softbank-Aktie auf Talfahrt. Die Aktien der japanischen SoftBank Group sind am Mittwoch an der Börse Tokio zeitweise um bis zu zehn Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte zuvor den vollständigen Verkauf seiner Beteiligung am US-Chipgiganten Nvidia bekannt gegeben. Der Erlös von rund 5,83 Milliarden US-Dollar soll Unternehmenskreisen zufolge in eine massive Beteiligung an OpenAI fließen, dem Mutterkonzern von ChatGPT. SoftBank plant demnach ein Investment von insgesamt 22,5 Milliarden US-Dollar in den …