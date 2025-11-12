Die Lage und auch die Stimmung im Chemiesektor sind derzeit mau. Dies lässt sich auch relativ einfach am Aktienkurs von Brenntag ablesen. So verbilligten sich die Anteilscheine des Chemikalien-Händlers im laufenden Börsenjahr bisher um mehr als 20 Prozent. Heute hat der DAX-Konzern seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt.Der Umsatz sank zwischen Anfang Juli und Ende September um 4,7 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Beim operativen EBITDA verbuchte Brenntag einen Rückgang von 6,7 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
