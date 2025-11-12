NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf seinem Forschungs- und Entwicklungstag habe der Mainzer Antikörperspezialist über seine klinischen Pläne informiert, schrieb Akash Tewari am Mittwoch. Interessant sei vor allem die genauere Beleuchtung des neuartigen Kombitherapie-Ansatzes des Krebsmittels BNT327 gewesen./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US09075V1026

