Biotech rückt wieder in den Fokus - Mesoblast und BioNTech im Blick

Die kommerzielle Dynamik seines ersten zugelassenen Produkts hilft dem ursprünglich in Australien gegründeten Biotechunternehmen, sich in einem sich rasch entwickelnden Sektor der Zelltherapie zu positionieren.

Der weltweite Wettbewerb um die Entwicklung fortschrittlicher zellbasierter Medikamente verschärft sich, da Biotechnologieunternehmen nach neuen Behandlungen für entzündliche und degenerative Erkrankungen suchen.

Zu den Unternehmen, die versuchen, Forschung in der regenerativen Medizin in kommerzielle Therapien zu überführen, gehört Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8). Das Unternehmen erzielt inzwischen nennenswerte Umsätze mit seinem ersten zugelassenen Produkt und baut gleichzeitig eine breitere Pipeline aus, die auf große ungedeckte medizinische Bedürfnisse abzielt.

Das Unternehmen, das in Australien gegründet wurde, heute jedoch in den Vereinigten Staaten und Asien tätig ist, konzentriert sich seit langem auf allogene Zelltherapien - "off-the-shelf"-Behandlungen, die aus Spenderzellen gewonnen werden und darauf abzielen, Immunreaktionen zu modulieren. Diese Therapien gelten als vielversprechende, aber auch komplexe neue Grenze innerhalb des Biotechnologiesektors.

Jüngste Ergebnisse deuten darauf hin, dass Mesoblast nach Jahren hoher Forschungsausgaben einen Wendepunkt erreichen könnte.

Wachsende Bedeutung fortschrittlicher Zelltherapien

Biotechnologieunternehmen haben in den vergangenen zehn Jahren stark in regenerative Medizin investiert, darunter Gen-Editierung, Stammzelltherapien und Messenger-RNA-Technologien. Laut Branchenanalysen, die in den vergangenen Jahren unter anderem von Reuters und der Financial Times zitiert wurden, zeigen sich Regulierungsbehörden zunehmend offen für die Zulassung fortschrittlicher Biologika für seltene oder lebensbedrohliche Krankheiten - was Investitionen im gesamten Sektor beschleunigt.

Entwickler von Zelltherapien zielen darauf ab, Erkrankungen zu behandeln, die mit herkömmlichen Medikamenten nur schwer zu adressieren sind, etwa schwere entzündliche Störungen, Herzinsuffizienz und Gewebedegeneration. Das Feld steht jedoch vor erheblichen wissenschaftlichen, produktionstechnischen und regulatorischen Herausforderungen.

Die Herstellung lebender Zelltherapien im industriellen Maßstab ist deutlich komplexer als die Produktion traditioneller Arzneimittel. Auch die regulatorischen Wege entwickeln sich weiter, während Behörden wie die US-amerikanische Food and Drug Administration versuchen, Innovation mit Sicherheitsaufsicht in Einklang zu bringen.

Vor diesem Hintergrund verfolgen verschiedene Unternehmen unterschiedliche Strategien. Das deutsche Unternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026), das vor allem für seinen gemeinsam mit Pfizer entwickelten mRNA-COVID-19-Impfstoff bekannt ist, investiert stark in Immuntherapien der nächsten Generation und zellbasierte Krebsbehandlungen. Evotec (ISIN: DE0005664809) konzentriert sich hingegen auf Plattformen zur Wirkstoffforschung sowie auf Partnerschaften mit Pharmaunternehmen zur Entwicklung fortschrittlicher Therapeutika.

Obwohl diese Unternehmen die Biotechnologie aus unterschiedlichen Perspektiven angehen, sind sie Teil eines breiteren Trends hin zu stärker personalisierten und biologisch komplexen Medikamenten.

Mesoblasts kommerzieller Wendepunkt

Für Mesoblast war der entscheidende Meilenstein der kommerzielle Start seiner ersten zugelassenen Therapie.

Das Produkt Ryoncil (remestemcel-L-rknd) wurde in den Vereinigten Staaten zur Behandlung von pädiatrischen Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung zugelassen - einer lebensbedrohlichen Komplikation, die nach einer Knochenmarktransplantation auftreten kann.

Die Therapie basiert auf mesenchymalen Stromazellen, die so konzipiert sind, dass sie entzündungshemmende Faktoren freisetzen und dadurch die Immunreaktion modulieren. Unternehmensunterlagen beschreiben den Ansatz als eine Behandlung, die mehrere an schwerer Entzündung beteiligte Signalwege adressiert.

Frühe Kommerzialisierungsdaten deuten auf eine starke Anfangsnachfrage hin. Mesoblast meldete für das Halbjahr bis zum 31. Dezember 2025 einen Gesamtumsatz von 51,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3,2 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Das Wachstum wurde weitgehend durch die Markteinführung von Ryoncil in den USA getragen, das in diesem Zeitraum Bruttoumsätze von 57 Millionen US-Dollar erzielte.

Nach Angaben des Unternehmens wurde die Therapie bereits in Dutzenden US-Transplantationszentren eingeführt, wobei der Erstattungsumfang über staatliche und private Kostenträger auf Hunderte Millionen Versicherte ausgeweitet wurde.

Für Mesoblast markiert die Einführung den Übergang von einer langen Phase der klinischen Entwicklung zu einer stärker kommerziell ausgerichteten Phase.

Vorstandsvorsitzender Silviu Itescu bezeichnete diese Phase als einen "Wendepunkt" für das Unternehmen und betonte, dass die Einnahmen aus der Therapie weitere Forschung und Entwicklung unterstützen.

Ausbau der Pipeline

Über Ryoncil hinaus arbeitet Mesoblast daran, seine Zelltherapieplattform auf größere Indikationen auszuweiten.

Das Unternehmen verfolgt zusätzliche klinische Programme auf Basis zweier verwandter Stromazelltechnologien - remestemcel-L und rexlemestrocel-L. Diese Therapien werden bei Erkrankungen wie chronischer Herzinsuffizienz und chronischen Rückenschmerzen untersucht, beides große globale Märkte mit begrenzten wirksamen Behandlungsmöglichkeiten.

Eine Phase-3-Studie zur Bewertung von rexlemestrocel-L bei chronischen discogenen Rückenschmerzen rekrutiert derzeit Patienten an Dutzenden Standorten in den Vereinigten Staaten, wie aus Unternehmensangaben hervorgeht.

Mesoblast untersucht zudem Anwendungen bei entzündlichen Herzerkrankungen. Neue Daten aus klinischen Studien deuten darauf hin, dass die Therapie Krankenhausaufenthalte und Komplikationen bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz reduzieren könnte, die mechanische Unterstützungssysteme benötigen.

Sollten diese Programme erfolgreich sein, könnten sie den adressierbaren Markt des Unternehmens weit über seltene transplantationsbedingte Erkrankungen hinaus erweitern.

Wettbewerbslandschaft

Obwohl Mesoblast im Segment der regenerativen Medizin tätig ist, unterscheiden sich seine Wettbewerber stark hinsichtlich Strategie und Größe.

BioNTech hat beispielsweise seine Einnahmen aus der Pandemie genutzt, um stark in Onkologie-Pipelines und Immuntherapien der nächsten Generation zu investieren, darunter auch zellbasierte Ansätze zur Krebsbekämpfung. Die starke Bilanz des Unternehmens und globale Partnerschaften verschaffen ihm erhebliche Vorteile bei der Finanzierung langfristiger Forschung.

Evotec hingegen konzentriert sich auf Partnerschaften in der Wirkstoffforschung mit Pharmaunternehmen. Seine Plattform kombiniert moderne Biologie, künstliche Intelligenz und Laborautomatisierung, um neue therapeutische Zielstrukturen zu identifizieren.

Weitere Biotechnologieunternehmen, die zellbasierte Therapien verfolgen, sind etwa Bluebird Bio und CRISPR Therapeutics. Deren Technologien beruhen jedoch stärker auf Geneditierung oder Gentherapie und weniger auf Stromazellplattformen.

In diesem Umfeld zeichnet sich Mesoblast durch seinen Fokus auf allogene Zelltherapien aus, die im Voraus hergestellt und als standardisierte Behandlungen bereitgestellt werden können.

Makrokräfte im Sektor

Mehrere übergeordnete Trends prägen die Perspektiven von Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin.

Erstens zeigen Regulierungsbehörden zunehmend Flexibilität bei der Zulassung von Therapien für schwere Krankheiten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Einige politische Diskussionen drehen sich darum, die Anzahl erforderlicher klinischer Studien für bestimmte Biologika zu reduzieren, was Entwicklungszeiten verkürzen könnte.

Zweitens suchen Pharmaunternehmen zunehmend Partnerschaften mit Biotechfirmen, die fortschrittliche Therapien entwickeln. Große Arzneimittelhersteller ziehen es oft vor, vielversprechende Plattformen zu lizenzieren oder zu übernehmen, anstatt sie intern aufzubauen.

Drittens bleibt die Herstellung ein entscheidender Engpass. Die konsistente Produktion lebender Zellen im industriellen Maßstab gehört zu den schwierigsten Herausforderungen des Sektors.

Schließlich sind Investitionszyklen im Biotechnologiesektor weiterhin eng mit den Kapitalmärkten verbunden. Steigende Zinsen in den vergangenen Jahren haben die Finanzierung für Biotechunternehmen in frühen Entwicklungsphasen erschwert und den Fokus stärker auf Firmen gelenkt, die bereits kommerzielle Fortschritte vorweisen können.

Ausblick

Für Mesoblast liegt der kurzfristige Fokus darauf, die Nutzung seiner ersten zugelassenen Therapie auszuweiten und gleichzeitig klinische Programme in späten Entwicklungsphasen voranzutreiben.

Das Unternehmen erwartet laut Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 Nettoerlöse aus Ryoncil zwischen 110 und 120 Millionen US-Dollar.

Dieses Wachstum könnte zusätzliche Mittel für die breitere Pipeline bereitstellen, die einige der größten ungedeckten medizinischen Bedürfnisse bei entzündlichen Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Leiden adressiert.

Während der Wettbewerb im Bereich fortschrittlicher Therapeutika intensiv bleibt, deutet die frühe kommerzielle Entwicklung des ersten Produkts darauf hin, dass Mesoblast nach Jahren intensiver Forschungsinvestitionen in eine stabilere Phase eintreten könnte.

Für Investoren und Branchenbeobachter bietet das Unternehmen damit ein Beispiel für den langen und unsicheren Weg von experimentellen Zelltherapien zu wirtschaftlich tragfähigen Medikamenten - ein Weg, der zunehmend zentral für die Zukunft der Biotechnologie wird.

__________

