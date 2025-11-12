The following instruments on XETRA do have their first trading 12.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.11.2025
Aktien
1 CNE100000270 Beijing Jingcheng Machinery Electric Co. Ltd.
2 JE00B43SP147 Jersey Electricity PLC
3 AU0000333676 Altair Minerals Ltd.
4 AU0000017840 Calix Ltd.
5 AU000000MTH3 Mithril Silver and Gold Ltd.
6 JP3759300001 Note Inc.
7 CA6703231044 Nuclear Vision Ltd.
8 KYG6693P1063 Robo.ai Inc.
9 CA3599171012 Full Circle Lithium Corp.
Anleihen/ETF
1 US29446MAP77 Equinor ASA
2 US33938XAG07 Flex Ltd.
3 US06407F2E11 Bank of New Zealand
4 XS3176355751 Barclays PLC
5 XS3231165716 Swisscom Finance B.V.
6 AU3CB0328151 British Columbia, Provinz
7 EU000A4EJ3Q5 Europäische Union
8 NO0013696492 Infront ASA
9 USH8969NAA12 United Terra Enterprises PLC
10 XS3209577454 Banco Santander S.A.
11 US136375DW99 Canadian National Railway Co.
12 US136375DV17 Canadian National Railway Co.
13 US15643UAE47 Centrus Energy Corp.
14 XS3223040216 China Cinda [2020] I Management Ltd.
15 XS3230666474 Danske Mortgage Bank PLC
16 XS3229932937 Skandinaviska Enskilda Banken AB
17 IE00041H4WT9 Future of Defence Screened UCITS ETF - Accumulating
18 IE000AN3AFZ1 Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITS ETF
