NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,20 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die vergangene Woche sei für Evotec-Aktionäre unerfreulich gewesen mit einem Kursverlust von 26 Prozent, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aber selbst bei ausbleibenden größeren Meilensteinzahlungen sollte der Wirkstoffforscher das Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) 2028 erreichen - wenn auch wohl nicht das Umsatzziel./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST



ISIN: DE0005664809





