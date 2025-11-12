Nicht nur Ackerbau oder Beerenostanbau ist unter Photovoltaik-Modulen möglich. Der Projektentwickler Ørsted baut erstmals eine Agri-PV-Anlage in einem Wildgatter für Damwild. Im saarländischen Sötern soll ein bis dato einzigartiger Freiflächen-Solarpark entstehen. Ørsted, Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, baut im Wildgatter eines landwirtschaftlichen Betriebs eine Wildpark-PV-Anlage. Die Haltung des darin lebenden Damwilds bleibt durch die Aufständerung der Solarmodule unangetastet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver