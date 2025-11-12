Infineon kämpft mit schwacher Nachfrage, setzt aber auf den KI-Boom in Rechenzentren als Treiber für neues Wachstum.Infineon Technologies AG hat das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem gemischten Ergebnis abgeschlossen. Während der Umsatz leicht auf 3,94 Milliarden Euro zulegte, fiel der operative Gewinn des Konzerns um 14 Prozent auf 717 Millionen Euro. Negative Wechselkurseffekte und eine schleppende Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten belasteten die Bilanz - insbesondere im Automobil- und Industriesegment. Viele unserer Kunden agieren derzeit vorsichtig und tätigen überwiegend kurzfristige Bestellungen", erklärte Infineon-Chef Jochen Hanebeck. "Gleichzeitig sehen wir jedoch weltweit eine …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.