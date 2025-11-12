Mitteilung der The Platform Group AG:

The Platform Group veröffentlicht Vision 2030: 3 Mrd. Euro Umsatz, deutliche Margensteigerung und Wachstum auf 40.000 Partner

- TPG veröffentlicht die Unternehmensplanung "Vision 2030"

- TPG plant einen Anstieg auf über 3 Mrd. Euro Umsatz

- Das GMV soll über 4,5 Mrd. Euro erreichen

- Die Marge soll auf einen zweistelligen Prozentwert ("double-digit") ansteigen

- Änderung der bisherigen Länder- und Portfoliostrategie geplant

- Start eines "AI first & cost reduction-Program"

Die The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat erstmals eine Planung der langfristigen Unternehmensentwicklung ("Vision 2030") veröffentlicht. Diese beinhaltet einen Ausblick auf die Umsatz-, GMV- und Margenentwicklung im Jahr 2030, die entsprechende Präsentation ist auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens hinterlegt.

Für das Jahr 2030 wird demnach ein Umsatzniveau von mindestens 3 Mrd. Euro angestrebt, dies bei einem Bruttowarenvolumen (GMV) von mindestens 4,5 Mrd. Euro. Die Marge der Gruppe soll erstmals auf einen zweistelligen Wert ("double-digit") ansteigen. Darüber hinaus ist geplant, den Länderfokus zu erweitern, die Anzahl der Branchen auf über 50 zu erhöhen sowie die M&A-Aktivitäten gezielt auszubauen.

Um die Margenentwicklung nachhaltig zu verbessern und eine neue Ertragskraft der Gruppe zu formieren, hat der Vorstand der TPG entschieden, ein Maßnahmenpaket umzusetzen. Dieses beinhaltet sowohl interne Maßnahmen zur Kostenoptimierung, eine Anpassung der Portfoliostrategie als auch ein Programm zur Implementierung von diversen KI-Maßnahmen im Unternehmen.Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der The Platform Group AG: "Wir werden die TPG in den nächsten Jahren signifikant weiterentwickeln. Unsere Vision 2030 zeigt, dass wir deutlich stärker in den Vorwärtsmodus gehen und einen signifikanten Ausbau der Geschäfte anstreben. Das wird jedoch nicht von allein passieren. Wir werden Änderungen vornehmen, damit die Fortführung unserer Strategie konsequent umgesetzt werden kann. Hierzu zählen eine klare KI-Strategie und die damit verbundenen Kosteneffekte. Unser Ziel ist es, dass wir unsere Margen in den zweistelligen Prozentbereich steigern werden. Die Basis für unser Wachstum wird die deutlich steigende Händlerzahl und die Ausweitung der Branchen sein mit einer deutlichen Stärkung unserer internationalen Präsenz."Drei Wachstumsfelder der Vision 2030

Um die Vision 2030 umsetzen zu können, hat TPG drei konkrete Wachstumstreiber definiert und bringt diese in die operative Umsetzung:

1. SCALE:

Die Grundlage für das organische Wachstum der TPG bilden zwei Dinge: (1) Die Anzahl ...

