Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni sagte kürzlich: «Die USA innovieren, Europa reguliert, und China kopiert.» Doch die Chinesen tun inzwischen mehr als das - wie DeepSeek und ihre Elektrofahrzeuge (EV) beweisen. In einer zunehmend multipolaren Welt stellt sich die Frage: Werden die Vereinigten Staaten weiterhin die Führungsrolle behalten? von Jack Loudoun, Chief Investment Officer, REYL Overseas Innovation und technologische FührerschaftDie ...

