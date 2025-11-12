INDUS Holding AG hat im dritten Quartal 2025 starke Ergebnisse präsentiert und die Erwartungen hinsichtlich der Rentabilität deutlich übertroffen, obwohl der Umsatz stabil blieb. Die Erlöse beliefen sich auf 437 Mio. EUR, was im Jahresvergleich konstant war, während das EBIT um 36 % auf 43 Mio. EUR und das EBITDA um 9 % auf 67 Mio. EUR stieg. Dieser Anstieg wurde durch Kostendisziplin, niedrigere Abschreibungen ( Rückgang um ca. 5 Mio. EUR im Jahresvergleich) und positive Mixeffekte unterstützt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) nahezu verdoppelte sich auf 1,33 EUR, angetrieben durch verbesserte Margen und einen niedrigeren Steuersatz. Die Auftragseingänge wuchsen um 17 % auf 1,43 Mrd. EUR, was den Auftragsbestand auf 749 Mio. EUR anhebt und die Sichtbarkeit bis 2026 sichert. Darüber hinaus verbesserte sich der freie Cashflow, und die Prognose wurde bekräftigt. Angesichts des starken operativen Schwungs und der verbesserten Ertragsqualität erhöhen wir unsere Prognosen um 7-8 % und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 35,00 EUR (zuvor 33,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag





