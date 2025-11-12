Ernst Russ ("ER") hat im dritten Quartal 2025 außergewöhnlich starke Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen dank Gewinne aus Schiffsverkäufen und anderen einmaligen Gewinnen deutlich übertreffen. Die Umsätze von 39,4 Millionen EUR lagen leicht über den Schätzungen, während das EBIT auf beeindruckende 22,1 Millionen EUR anstieg (mwb Schätzung: 11,5 Millionen EUR) mit einer Marge von 56 %. Das Nettoergebnis nach Minderheiten stieg auf 19,7 Millionen EUR (+163 % im Vergleich zur Schätzung) und zeigt die Skalierbarkeit der schlankeren Struktur von ER. Eine hohe Flottenauslastung von 98,5 % und stabile Charterraten unterstreichen die betriebliche Stärke. Mit dem angekündigten Verkauf der MV EF Elena im Wert von 17 Millionen USD (kolportiert), der voraussichtlich einen zusätzlichen Gewinn von 8 bis 10 Millionen EUR im vierten Quartal liefern wird (mwb Schätzung), befindet sich ER auf dem besten Weg, die obere Grenze der Jahresprognose für 2025 zu erreichen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 12,00 EUR, was die anhaltende Ertragsdynamik und die starke Disziplin bei der Bilanz widerspiegelt. Hinweis: Unsere Modellanpassungen für 2026/27 spiegeln lediglich die Kosten für regelmäßige Dockings wider, die wir nun etwas früher als zuvor erwartet, annehmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag





© 2025 mwb research