Nachdem die Bayer-Aktie bereits am Montag und Dienstag um +4,5% zulegen konnte, setzt sie ihre Aufwärtsbewegung auch am Mittwochmorgen mit einem Kursplus von +2% fort. Sind die Quartalszahlen des Pharma- und Chemiekonzerns so gut am Markt angekommen und wie sollten Anleger sie interpretieren? Unerwartete Lichtblicke Bei den Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal gibt es Licht und Schatten. Der Umsatz von Bayer lag bei 9,66 Milliarden € und traf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.