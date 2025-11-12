Anzeige / Werbung

Aktienanalyse November: Micron Technology, Lyft & Uran-Aktie Cameco | Aktien-Trading 4 Dummies

Fundamentalanalyse trifft auf Charttechnik - hiermit startete bereits das sechste Webinar dieser Reihe zwischen Michael & Andreas, welche ihre Einschätzungen und Ideen live zu vielleicht noch unbekannten Aktien gern teilen. Auch heute gibt es wieder 3 spannende Werte, die fundamental näher vorgestellt werden. Dabei steht nicht nur der Smalltalk im Mittelpunkt, sondern auch die News, die zu aktuellen Bewegungen im Aktienkurs führten. Hierzu lässt sich Michael immer wieder gern aufklären, denn er ist als technischer Analyst über das Chartbild zur Auswahl der Aktien gekommen und hat damit als "Feierabendtrader" seine Mission bereits erfüllt. Doch es gibt immer Hintergründe zu den Kursbewegungen, denen wir heute wieder bei 3 Werten auf den Grund gehen.

Wir beginnen die Diskussion mit einem kleinen Scherz, wie es sich am 11.11. gehören darf, auch wenn niemand verkleidet war. Beim Chipwert Micron Technology sind sowieso viele alte "Hasen" an der Börse bereits im Bilde, denn der Chipwert gilt neben Intel oder AMD als eines der Urgesteine. Angefangen mit DRAM-Chips hat sich das Unternehmen zu einem der großen Ausrüster für Data-Center in der heutigen KI-Zeit gewandelt und dies jüngst mit einer eindrucksvollen Rallye in der Aktie unterstrichen. Zusammen mit Nvidia werden Modelle gefertigt, die sich gut verkaufen und die Gewinne in den letzten Quartalen wieder entfachten. Nach diesem Schwung in der Bilanz konnte die Aktie auch ein Allzeithoch erreichen. Doch stimmt die Bewertung noch, oder ist der Kurs schon weit vorgelaufen?

