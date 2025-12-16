Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern stellt auch die physische Infrastruktur der Weltwirtschaft vor gewaltige Herausforderungen: Rechenzentren für KI-Anwendungen benötigen rund um die Uhr Strom, eine sogenannte Grundlast, die erneuerbare Energien wie Sonne und Wind aufgrund ihrer Volatilität nicht konstant liefern können. Die Antwort der großen Technologiekonzerne auf diese Problemstellung? Atomkraft! Das führt aktuell zu einer historischen Neubewertung der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette. Wir stellen drei Unternehmen vor.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.