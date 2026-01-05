Zum Jahresauftakt ein paar Fakten zur EU-Energiepolitik: Kernkraft ist wieder salonfähig! Denn sogenannte Small Modular Reactors (SMRs) rücken in Europa zunehmend in den Fokus der Regierungen. Staaten wie Polen, Rumänien, Tschechien, Schweden, Estland, Finnland und nicht zuletzt Frankreich und Italien planen oder entwickeln derzeit konkrete SMR-Projekte, um die landesweite Versorgungssicherheit und übergeordnete Klimaziele besser miteinander verbinden zu können. Neue Reaktorkonzepte für Strom- und Wärmeerzeugung sind dabei stark im Fokus. Während erste Anlagen noch in der Planung sind, wird der SMR-Erstaufschlag in Europa vor allem in den 2030er-Jahren erwartet. Für Investoren heißt es Vorausdenken, denn Kernenergie ist längst kein Tabuthema mehr, sondern Teil der strategischen Energiezukunft. USA und China werden hierbei eine Vorreiterrolle übernehmen, denn der Energiehunger ist riesig! Wo jetzt investieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
