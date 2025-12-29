Der globale Strombedarf explodiert. Getrieben von KI und Elektromobilität entsteht eine neue Ära des Energieverbrauchs. Rechenzentren und Ladeparks verwandeln Versorger plötzlich in Wachstumsaktien. Schaut man auf breiter gefasste Energieindizes erkennt man, dass diese trotz schwacher Gas- und Ölpreise gut performten. Ein Blick auf Siemens Energy, American Atomics und Cameco zeigt drei Unternehmen, die den gewaltigen Bedarf in profitables Wachstum übersetzen wollen.Den vollständigen Artikel lesen ...
