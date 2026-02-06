Die aktuelle Energiekrise offenbart ein paradoxes Bild. Trotz Rekordzuwächsen bei Erneuerbaren steigen Verbrauch und Emissionen weiter. Blackouts und explodierende Strompreise gefährden die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Industrien. Die Lösung liegt nicht in einer einzelnen Technologie, sondern in einem intelligenten und zuverlässigen Mix. Für Investoren eröffnet dieser Umbau historische Chancen. Welche strategischen Positionen die Schlüsselplayer Siemens Energy, American Atomics und Nordex in diesem profitablen Zukunftsmarkt einnehmen, analysiert dieser Bericht.Den vollständigen Artikel lesen ...
