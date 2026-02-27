Am Donnerstag musste die Aktie von Siemens Energy im Sog der schwachen KI-Aktien Federn lassen. Doch bereits am heutigen Freitag zählt der Highflyer wieder zu den Gewinnern im DAX. Dabei wird die Aktie des Energietechnikkonzerns nach der Hauptversammlung nun ex-Dividende gehandelt - das gab es lange nicht.Erstmals seit 2022 zahlt Siemens Energy wieder eine Dividende. Ein weiteres Zeichen, dass die schwere Krise mit den Milliardenverlusten im Windgeschäft Geschichte ist. 0,70 Euro je Aktie erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
