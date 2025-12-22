Steht der Uran-Preis vor dem Sprung über die Marke von 100 USD? Dies sehen Analysten schon im kommenden Jahr. Nach einem durchwachsenden Jahr 2025 soll es jetzt deutlich nach oben gehen. Insbesondere in den USA gilt Kernenergie als wesentliche Antwort auf den Energiehunger durch den Boom bei Rechenzentren. Ein Profiteur ist American Atomics. In einem Interview beschreibt der Chef des Geheimtipps die Perspektiven. Der Hype bei Plug Power ist wieder vorbei. Hoffnungen von Anlegern auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend wurden erneut enttäuscht. Ist Besserung in Sicht? Und wie sind die Aussichten für Überflieger D-Wave Quantum? Eine Studie gibt der Branche Rückenwind.Den vollständigen Artikel lesen ...
