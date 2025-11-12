Der Windenergieanlagenbauer Enercon hat erstmals den Schubleichter "Rhenus Berlin I" für den Transport von Windturbinen-Komponenten auf Binnenwasserstraßen eingesetzt. Ein Leichter ist ein antriebsloser, schwimmender Ladungsbehälter, der eine große Ladung aufnehmen kann. Im Hafen Emden hat der Logistikpartner Rhenus vergangenes Wochenende Stahlturmsektionen für Enercon-Windturbinen vom Typ E-138 EP3 und E-115 EP3 auf das 100 Meter lange […] Der Windenergieanlagenbauer Enercon hat erstmals den Schubleichter ...

