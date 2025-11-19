Die Enercon Global GmbH hat ihren ersten vollelektrischen Fernverkehrs-Lkw in Betrieb genommen. Der Volvo FH Electric soll die Transportlogistik zwischen dem Werk in Aurich und weiteren Standorten klimafreundlicher machen. E-Lkw in der Transportlogistik von EnerconMit dem neuen 40-Tonner Volvo FH Electric beginnt Enercon die schrittweise Umstellung seiner Transportlogistik auf Elektromobilität. Der E-Lkw verfügt über eine Reichweite von rund 300 Kilometern und wird künftig zwischen dem Auricher ...

