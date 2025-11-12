Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Noratis AG vom 11.11.2025:Der Vorstand der Noratis AG (ISIN DE000A2E4MK4/ WKN A2E4MK) hat heute ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand ferner entschieden, die am heutigen 11.11.2025 fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe zunächst nicht zu leisten und befindet sich vielmehr mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger in konstruktiven Gesprächen über eine temporäre Stillhaltevereinbarung (sog. "Standstill"). Der Vorstand strebt eine Einigung über den Standstill spätestens bis zum Ablauf der in den Anleihebedingungen vorgesehenen 30-tägigen Nachfrist an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...