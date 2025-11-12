Nachdem Ford -Â wie in der Branche üblich -Â Fahrzeuge von Tesla und chinesischen E-Autobauern zerlegt hatte, krempelte CEO Jim Farley die eigene E-Autosparte komplett um. Was er unter den Hauben fand, hatte ihn geschockt und wachgerüttelt, so Farley. In der Autobranche ist es üblich, Fahrzeuge der Konkurrenz auseinanderzunehmen und aufs Genaueste zu inspizieren. So hatte Xiaomi-CEO Lei Jun erst im September 2025 offenbart, dass er sich drei Tesla ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.