Nachdem Ford -Â wie in der Branche üblich -Â Fahrzeuge von Tesla und chinesischen E-Autobauern zerlegt hatte, krempelte CEO Jim Farley die eigene E-Autosparte komplett um. Was er unter den Hauben fand, hatte ihn geschockt und wachgerüttelt, so Farley. In der Autobranche ist es üblich, Fahrzeuge der Konkurrenz auseinanderzunehmen und aufs Genaueste zu inspizieren. So hatte Xiaomi-CEO Lei Jun erst im September 2025 offenbart, dass er sich drei Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n