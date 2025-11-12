Berlin (www.anleihencheck.de) - Pentixapharm veröffentlicht Neunmonatszahlen für 2025 - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0/ WKN A40AEG): Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG hat heute folgendes bekannt gegeben:Auf Basis des neu veröffentlichten Zwischenabschlusses hat der Konzern die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 mit einem Verlust in Höhe von 12,7 Mio. EUR abgeschlossen. ...

