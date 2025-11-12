Berlin (www.anleihencheck.de) - Pentixapharm veröffentlicht Neunmonatszahlen für 2025 - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0/ WKN A40AEG): Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG hat heute folgendes bekannt gegeben:Auf Basis des neu veröffentlichten Zwischenabschlusses hat der Konzern die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 mit einem Verlust in Höhe von 12,7 Mio. EUR abgeschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
