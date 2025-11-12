Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB Unternehmen: Intellego Technologies AB ISIN: SE0016075063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 12.11.2025 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Transparenz weiterhin nicht ausreichend für grundlegende Bewertung



Intellego hat im Q3/25 operative Fortschritte erzielt, die die technologische Stärke und Marktposition des Unternehmens untermauern. So konnte das Produktportfolio im Bereich UV-Prozesstechnologien weiter ausgebaut und die Marktdurchdringung über Partnerschaften mit Industrieakteuren wie Henkel und Likang vertieft werden. Die Dosimeter-Technologie bleibt u.E. marktführend und erfährt zunehmende Anwendung in industriellen und medizinischen Prozessen.



Umsatzrealisierung, Cashflow-Qualität und Berichterstattung: Trotz dieser positiven Entwicklungen bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der finanziellen Berichterstattung und Ergebnisqualität. Der ausgewiesene operative Cashflow ist stark durch Factoring von EKN-besicherten Forderungen beeinflusst. Das kumulierte Volumen belief sich 2025 auf rund SEK 128 Mio. und überstieg damit die operative Mittelgenerierung. Ohne diese Effekte wäre der operative Cashflow negativ ausgefallen. Auch die bereinigten Forderungslaufzeiten (DSO > 300 Tage) deuten auf andauernde Schwächen im Liquiditätsmanagement hin. Zudem konzentriert sich der Umsatz stark auf wenige Großkunden, was ein strukturelles Klumpenrisiko mit sich bringt und die Visibilität künftiger Ergebnisbeiträge einschränkt.



Fortschritte bei Transparenz, aber zentrale Fragen weiter unbeantwortet: Intellego hat mit dem Q3-Bericht erste Schritte unternommen, um die Transparenz in zentralen Bereichen - insbesondere bei der Kundenstruktur sowie der Cashflow-Darstellung und Factoring-Praxis - zu verbessern. Die Offenlegung zusätzlicher Kennzahlen und erläuternder Texte ist grundsätzlich zu begrüßen und zeigt, dass das Unternehmen die Kritikpunkte des Marktes ernst nimmt. Dennoch bleiben wesentliche Fragen zur Qualität der Erlösrealisierung, zur Nachhaltigkeit des Wachstums und zur Cashflow-Konsistenz weiterhin unbeantwortet. Aus unserer Sicht reicht das aktuell erreichte Maß an Transparenz noch nicht aus, um eine belastbare Einschätzung der operativen Leistungsfähigkeit vorzunehmen. Für eine Neubewertung setzen wir voraus, dass Intellego eine klar nachvollziehbare Verbindung zwischen Umsatz, Cashflow und Bilanzstruktur herstellt.



Fazit: Intellego verfügt weiterhin über eine technologisch führende Position im Markt für UV-Prozesstechnik und adressiert ein strukturell wachsendes Anwendungsfeld mit hohem Innovationspotenzial. Die fortschreitende Marktvalidierung durch strategische Partner sowie der Ausbau operativer Kapazitäten belegen grundsätzlich die Relevanz und Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsmodells. Kurzfristig wird das Bild jedoch durch anhaltende Unsicherheiten in der Finanzkommunikation überlagert, insbesondere im Hinblick auf die Umsatzrealisierung und die Qualität des operativen Cashflows. Vor diesem Hintergrund halten wir eine verlässliche fundamentale Bewertung derzeit nicht für möglich und lassen unser Rating ausgesetzt. Wesentliche Risiken bestehen aus der eingeschränkten Transparenz der Umsatzquellen und Bilanzierungspraxis, einer hohen Abhängigkeit von einzelnen Partnern sowie einer schwankenden Cashflow-Qualität infolge von Factoring-Nutzung.







