Original-Research: ParTec AG - from First Berlin Equity Research GmbH



12.11.2025 / 13:22 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ParTec AG Company Name: ParTec AG ISIN: DE000A3E5A34 Reason for the research: H1 25 results/Delisting Recommendation: Under Review from: 12.11.2025 Target price: Under Review Target price on sight of: 12 months Last rating change: 30 June 2025 Analyst: Simon Scholes, Alexander Rihane

First Berlin Equity Research has published a research update on ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34). Analyst Simon Scholes maintained his UNDER REVIEW rating and price target.



ParTec released unaudited H1/25 results late on Friday 31 October after market close. Because ParTec has not yet published its 2024 annual report, its shares are to be delisted from the scale and basic board segments of the Frankfurt stock exchange early next month. Trading will continue in Hamburg after the Frankfurt delisting. However, in the absence of the 2024 annual report, we leave our recommendation at Under Review.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes behält seine Empfehlung und Kursziel bei UNDER REVIEW.



Zusammenfassung:

ParTec hat am späten Freitag, dem 31. Oktober, nach Börsenschluss die ungeprüften Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Da das Unternehmen seinen Jahresbericht 2024 noch nicht veröffentlicht hat, wird der Handel in den Aktien von ParTec in den Scale- und Basic-Board-Segmenten der Frankfurter Börse Anfang nächsten Monats eingestellt. Der Handel wird nach dem Delisting in Frankfurt in Hamburg fortgesetzt. Weil jedoch der Jahresbericht 2024 noch nicht vorliegt, belassen wir unsere Empfehlung bei Under Review.







Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: JY0_GR-2025-11-12_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News