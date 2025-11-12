NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, der Auftragseingang sei stark, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang des Technologieunternehmens habe die Konsensschätzung um 15 Prozent überboten./rob/bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A2NB601

