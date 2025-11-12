Bern - Laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bleiben die wirtschaftlichen Aussichten insgesamt unsicher. Dies sagten Barbara Janom Steiner, Präsidentin des Bankrats, und Direktoriums-Präsident Martin Schlegel an der jährlichen Aussprache mit dem Gesamtbundesrat vom Mittwoch. Einige Konjunkturindikatoren deuteten aber auf eine stabile Lage und ein moderates, wenngleich unterdurchschnittliches Wachstum hin, heisst es in der Mitteilung der Bundesverwaltung ...

