Berlin (ots) -Über Freundschaften reden? Kein Problem. Beziehungen? Auch nicht. Aber über Geld? Für viele Frauen in Deutschland bleibt das ein sensibles Thema. Eine neue repräsentative Studie* zeigt: Fast jede dritte Frau (32 %) in Deutschland hat das Gefühl, in ihrem Umfeld nicht offen über Finanzen sprechen zu können. Gleichzeitig berichten sie von höherem finanziellem Stress: Ein Drittel der Frauen (35 %) gibt an, dass Geld sie stark belastet, bei Männern sind es lediglich 22 %.In diesem Zusammenhang entsteht ein neuer Raum für Gespräche über Finanzen: Reddit. Bereits jede fünfte Frau (20 %) nutzt Reddit, um anonym über Gehälter, Budgetplanung, Investitionen und Altersvorsorge zu sprechen. Sparen, Steuern, Rente und Gehaltsverhandlungen gehören dabei zu den meistdiskutierten Themen.Die Studie zeigt auch: Über ein Drittel der Deutschen fühlt sich unwohl, über das eigene Gehalt zu sprechen (35 %), und 36 % sehen sich für Gehaltsverhandlungen schlecht vorbereitet - Frauen häufiger als Männer. Unsicherheit (40 %) und mangelndes Selbstvertrauen (29 %) gelten als größte Hürden.Ein sicherer Raum für GeldgesprächeReddit bietet hierfür einen urteilsfreien Raum: Mehr als die Hälfte der Frauen (51 %) fühlt sich wohler, anonym über Geld zu reden als im persönlichen Umfeld. Communities unterstützen einander mit Erfahrungen, Tipps und Wissen - von der ersten Gehaltsverhandlung (https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1gb1svy/wie_gehalt_verhandeln_bzw_gehalt_f%C3%BCr_azubi_als/) bis hin zu langfristigen Investmentstrategien (https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1i2ljbv/w20_ersten_10k_geknackt/) oder Altersvorsorgeplanung. (https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1meqocz/eure_meinung_zu_unserer_altersvorsorge/)"In den letzten zwölf Monaten haben wir ein starkes Wachstum in Communities rund um persönliche Finanzen gesehen. Menschen suchen nach authentischen, echten Perspektiven zu den Themen, die wirklich zählen", erklärt Justus Hildebrandt, Growth Lead für Deutschland bei Reddit.Finanzbildung trifft Female EmpowermentFinanzielle Unabhängigkeit ist heute genauso wichtig für ein bewusstes, modernes Leben wie Gesundheit, Mode oder mentale Balance. Online-Communities wie Reddit fördern finanzielle Transparenz und werden zu einem wichtigen Ort weiblicher Empowerment. Besonders für jüngere Frauen, die Unterstützung in Budgetplanung, Investments oder Karrierefragen suchen. So wird die finanzielle Bildung zum neuen Symbol weiblicher Selbstbestimmung, denn wer über Geld spricht, stärkt Selbstwert, Sicherheit und Unabhängigkeit.Weitere Informationen zur Studie sowie hochauflösendes Bildmaterial stehen auf Anfrage zur Verfügung.Mehr zu Reddit finden Sie hier (https://redditinc.com/).Hinweise für Redaktionen- Mit über 100.000 Communities (sogenannten Subreddits) erfreut sich Reddit in Deutschland wachsender Beliebtheit. Die Social-Plattform verzeichnete ein jährliches Wachstum von über 35 % bei den wöchentlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern (Q2 2024 vs. Q2 2025).** Die größte deutsche Finanz Community, r/finanzen, zählt inzwischen mehr als 600.000 wöchentliche Besucher.- In Deutschland sind Finanz-Communities und -Gespräche im Jahresvergleich um 33 % gewachsen, was zeigt, dass immer mehr Menschen auf Reddit nach authentischem Rat und echten Erfahrungen suchen.*Repräsentative Studie über Finanz-Communities, im Auftrag von Reddit durchgeführt von The Weber Shandwick Collective. Befragt wurden 2.000 Erwachsene in Deutschland, Oktober 2025.**Reddit Insights powered by Community Intelligence, DE, Q2 2025 vs. Q2 2024.