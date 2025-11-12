Am morgigen Donnerstag wird Siemens seine Geschäftszahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 vorstellen. Dabei werden auch Hinweise erwartet, wie es mit der Beteiligung an Siemens Healthineers weitergeht. Und auch die Aussagen vom Kapitalmarkttag werden von Aktionären mit Spannung erwartet. Im Vorfeld erklimmt die Siemens-Aktie neue Höhen. Das Siemens-Management um CEO Roland Busch will auf dem Kapitalmarkttag die Investoren über die neue mittelfristige Strategie informieren. ...

