Die AMD-Aktie hat sich in den letzten Tagen wie der Gesamtmarkt etwas schwächer präsentiert. Am Mittwoch geht es für den Titel vorbörslich aber schon wieder um mehr als +5% nach oben. Was steckt hinter dem Kurssprung und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Starkes Wachstum prognostiziert Der Chipdesigner und Nvidia-Konkurrent blickt mit sehr viel Zuversicht in die nahe Zukunft. Auf dem Analystentag, dem ersten seit drei Jahren, teilte Konzernchefin ...

