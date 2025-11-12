Der Center der Oklahoma City Thunder spielt jetzt in Skechers Basketballschuhen

Skechers erweitert sein Team um ein weiteres Top-Talent und verpflichtet den Center Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunder, dem Gewinner der NBA Finals 2025. Der 2,13 Meter große deutsch-amerikanische Power Forward spielt ab sofort in dem innovativen Basketballschuh SKX NEXUS, der für Geschwindigkeit, Stabilität und optimalen Support entwickelt wurde. Bekannt für seine Vielseitigkeit, seine Passfähigkeiten und seine Spielintelligenz, wird Hartenstein auch in kommenden Marketingkampagnen von Skechers und Skechers Basketball zu sehen sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251112634242/de/

Isaiah Hartenstein, Center der Oklahoma City Thunder, dominiert das Spielfeld in Skechers Basketballschuhen.

"Ich habe mich Skechers angeschlossen, weil sie eine Marke mit einem klaren Plan sind, die Dinge auf ihre eigene, besondere Weise angeht das gefällt mir", sagte Hartenstein. "Die Basketballschuhe von Skechers bieten maximalen Komfort und Performance, die ich brauche. Ich freue mich darauf, den Fans von Oklahoma City bis in meine Heimat Deutschland zu zeigen, wie sie mir auf dem Court noch mehr Selbstvertrauen geben."

"Da Skechers von Spielern getragen wird, die auf höchstem Niveau agieren, ist ein amtierender Champion wie Hartenstein die perfekte Ergänzung für unser renommiertes Skechers-Team", sagte Ben Stewart, Vice President der Skechers Technical Performance Division. "Im Laufe seiner Karriere hat sich Hartenstein zu einem Schlüsselspieler und festem Bestandteil des Erfolgs eines "Championship-Teams" entwickelt. Diese Entschlossenheit spiegelt auch unser Motto 'Comfort That Performs' wider den besten Basketballschuh für Spielerinnen und Spieler auf jedem Niveau zu liefern."

Hartensteins Basketballreise begann, als seine Familie während seiner Kindheit von seinem Geburtsort Eugene, Oregon nach Deutschland zog, wo sein Vater Florian Hartenstein bereits professionell spielte. Dort entwickelte er seine Fähigkeiten in deutschen Jugendligen, bevor er 2015 Profi wurde zunächst bei den Artland Dragons, anschließend bei Žalgiris Kaunas in der höchsten litauischen Liga. Seine NBA-Karriere führte ihn zu Teams wie den Houston Rockets, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, LA Clippers und den New York Knicks. In der vergangenen Saison war er bei den Oklahoma City Thunder ein entscheidender Faktor für den Titelgewinn. Außerdem spielt Hartenstein für die deutsche Nationalmannschaft.

Er ist Teil des renommierten Skechers-Basketballteams, zu dem auch die NBA-Stars Joel Embiid, OG Anunoby, Julius Randle, Norman Powell, Terance Mann, Jabari Walker und Josh Green sowie die WNBA-Spielerinnen Rickea Jackson, Kiki Iriafen und Jackie Young, Gewinnerin der Meisterschaft 2025, gehören.

Neben Basketball bietet Skechers Performance Schuhe für Spitzen- und Freizeitsportler in den Bereichen Running, Fußball, Golf, Pickleball/Padel und Cricket an.

Skechers Basketball-Schuhe sind im Onlineshop von Skechers, in ausgewählten Skechers-Geschäften und bei Fachhändlern weltweit erhältlich. Fans können mit neuen Produktvorstellungen von Skechers Basketball und behind-the-scenes-Einblicken, auf dem neuesten Stand bleiben, indem sie @skechersbasketball auf Instagram und TikTok folgen.

Über SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers, The Comfort Technology Company® mit Sitz in Südkalifornien, entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Palette an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie direkt für Verbraucher über skechers.com und in rund 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Als Fortune 500®-Unternehmen verwaltet Skechers sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus eigenen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie unter about.skechers.com Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram and TikTok.

