The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.11.2025.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2025
.
ISIN Name
LU2533811084 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LU2194448267 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2025
.
ISIN Name
LU2533811084 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LU2194448267 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
© 2025 Xetra Newsboard