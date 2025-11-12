Obwohl am letzten Sonntag bei AIXTRON ISIN: DE000A0WMPJ6 alles nach Gewinnmitnahmen und einer Korrektur ausgesehen hat, stieg der Kurs zum Wochenbeginn munter weiter. Aixtron marschiert weiter Richtung Norden, zur Wochenmitte hat der Kurs rund 20 Prozent zugelegt. Wir können nur denen unseren Glückwunsch aussprechen, die auf das richtige Pferd gesetzt haben. Gemäß der Finanzwebsite finanzen.net gibt es drei Kauf- und 6 Halteempfehlung für die Aktie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
