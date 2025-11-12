FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Infrastruktur-Konzern habe seinen Ausblick bekräftigt, ohne jedoch "quantitativ" zu werden. Wenn auch zuvor schon kommuniziert, werde sich eine französische Sondersteuer negativ auf das Nettoergebnis auswirken. Daraufhin passte er seine Ergebnisschätzungen leicht nach unten an./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486





