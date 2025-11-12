TUI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine eigenen Erwartungen übertroffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende September legte der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen überraschend vorab mitteilte. Die Eckdaten lösten einen Kurssprung bei der TUI-Aktie aus. Vor allem die starke Nachfrage nach Hotels und Kreuzfahrten haben dem Reisekonzern einen überraschenden Gewinnsprung beschert. Europas ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.