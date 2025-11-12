Schon vor dem morgigen Kapitalmarkttag von Siemens sind Informationen über die Zukunft der Medizintechnik-Tochter durchgesickert. Das DAX-Schwergewicht will sich mittelfristig von Healthineers trennen. In einem ersten Schritt sollen 30 Prozent in Form einer Abspaltung an die Siemens-Aktionäre weitergereicht werden. Beide Aktien legen im späten Mittwochs-Handel zu. Die Adhoc-Mitteilung lief um 18.49 Uhr über die Ticker: "Siemens plant Entkonsolidierung von Siemens Healthineers." Der Mischkonzern ...

