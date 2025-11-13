Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) will eine der führenden Universalbanken der Schweiz werden. Bis 2030 will sie einen deutlich höheren Gewinn erreichen und vor allem auch unabhängiger vom Zinsgeschäft werden. Bis 2030 strebt die LUKB einen Konzerngewinn - bereinigt um Reserven für allgemeine Bankrisiken - von gut 340 Millionen Franken an, wie die Bank anlässlich der Vorstellung ihrer Strategie für die neue Periode 2026 bis 2030 am Donnerstag ...

