Nach einem guten dritten Quartal ist die Aktie von Bayer am Mittwoch deutlich angesprungen. Im Anschluss an die Zahlenvorlage des Traditionskonzerns mit Sitz in Leverkusen haben erste Analysten den DAX-Wert erneut genauer unter die Lupe genommen. Das Gros der Einschätzungen fällt eher verhalten aus.Bernstein Research stuft den Titel weiterhin mit "Market-Perform" und einem Zielkurs von 30 Euro ein. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz die Markterwartung erfüllt, so Florent Cespedes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
