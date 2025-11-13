Der DAX hat sich auch am Mittwoch stark präsentiert. Er legte am Ende 1,2 Prozent auf 24.381,46 Zähler zu. Und auch am Donnerstag bleibt die Stimmung freundlich. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 24.471 Punkte. Damit rückt er immer näher an sein bisheriges Rekordhoch bei 24.771 Punkten.Nach gut sechs Wochen geht der Shutdown in den USA zu Ende. Der beschlossene Übergangshaushalt gilt nun bis Ende Januar.Auf der Terminseite gibt es heute eine ganze Reihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...