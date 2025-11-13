Wünnewil-Flamatt - Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet krebst zurück. Im Vorfeld des Kapitalmarkttag vom heutigen Donnerstag hat er seine Mittelfristziele wegen der schlechten Entwicklungen in der Halbleiterindustrie gesenkt. Neu stellt Comet auf dem Höhepunkt des nächsten Halbleiterzyklus, den das Unternehmen derzeit für 2028 statt wie bisher 2027 erwartet, einen Umsatz zwischen 670 bis 770 Millionen Franken in Aussicht. Zuvor war mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.